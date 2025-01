Mercato - OM : Le problème de salaire qui a plombé le transfert de Giroud !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Olivier Giroud, tout a commencé en France. C’est avec Montpellier que l’international français a explosé aux yeux du grand public. A partir de 2012, le champion du monde 2018 a ensuite fait sa carrière à l’étranger, mais voilà qu’on aurait pu le revoir en France. En effet, Giroud était dans les petits papiers de l’OM, mais ça n’a pas pu se faire pour une question d’argent.

Depuis l’arrivée de Frank McCourt, l’OM s’est mis en quête de trouver son « grantatakan ». De noms profils se sont alors succédés sur la Canebière avec plus ou moins de réussite. Une liste dans laquelle on aurait très bien pu retrouver Olivier Giroud. En effet, quand le Français était en difficulté à Arsenal, l’OM pensait à lui pour le relancer…

« Il y a des discussions qui sont amorcées »

Pour Le Phocéen, Romain Canuti est revenu sur le rendez-vous manqué entre l’OM et Olivier Giroud. Le journaliste a alors expliqué : « Au moment où Giroud est à Arsenal, un peu barré à Arsenal, Rudi Garcia cherche un fameux grand attaquant. Il y a des discussions qui sont amorcées ».

« Qu’il baisse son salaire de 40% »

« En fait, on se rend compte très vite sur le plan salarial que Giroud va falloir qu’il baisse son salaire de 40% et même avec ça, il reste largement le plus gros salaire de l’effectif. Tu te dis perde 40% pour derrière être taxé quand même de millionaire en short, je ne lui en veux pas de ne pas avoir franchi le pas », a-t-il conclu sur Olivier Giroud et l’OM.