Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le pire serait possible pour Frank McCourt...

Publié le 23 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Si Jacques-Henri Eyraud a démenti toute vente de l’OM par Jacques-Henri Eyraud, le président phocéen a tout de même ouvert la porte à un scénario encore plus grave...

Les temps sont actuellement très durs pour l’OM et Frank McCourt. Bien que l’Américain ait investi plus de 200M€ dans le club, les comptes sont actuellement dans le rouge. Et cela va être encore pire après le coronavirus. Cette épidémie va plus que jamais vider les caisses, ce qui fait craindre le pire à certains à l’OM. Et de graves situations pourraient être à prévoir à en croire Jacques-Henri Eyraud.

Mettre la clé sous la porte ?