Mercato - OM : Le nouveau Hakimi a signé !

Dans la dernière ligne droite du mercato, l'OM n'a pas chômé, officialisant l'arrivée de trois nouveaux joueurs, dont Amar Dedic qui a débarqué en provenance du RB Salzbourg. Un joueur méconnu du grand public mais qui serait semblable à un certain Achraf Hakimi à en croire son ancien entraîneur Faruk Hadzibegic.

Dedic, le nouveau Hakimi ?

« Le coach et l’OM ont fait un très bon choix. Ils ont pris un grand professionnel, un garçon pétri de qualités et plein d’ambition. Il peut se faire sa place à l’OM. Il est très bien éduqué, respecté par ses partenaires et respectueux des anciens. La pression ne lui fait pas peur, il va se fondre dans l’ambiance marseillaise et ça va lui plaire ! Il va bien s’entendre avec les supporters de l’OM ! Je fais confiance à Roberto De Zerbi pour lui donner la discipline, l’exigence italienne… », affirme-t-il dans les colonnes de La Provence.

«Il a le même style que le joueur du PSG Achraf Hakimi»

Invité à décrire le profil d'Amar Dedic, Faruk Hadzibegic n'hésite pas à prendre pour exemple un certain Achraf Hakimi : « Pour moi, c’est un latéral dans une défense à quatre ou un piston dans un 3-4-3. Toutes proportions gardées, il a le même style que le joueur du PSG Achraf Hakimi. » L'OM tient donc peut-être du très lourd.