Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message lourd de sens du clan Payet sur sa situation !

Publié le 7 novembre 2021 à 20h10 par Th.B.

Dimitri Payet dispose d’un « contrat à vie » à l’OM. Et selon son frère, le capitaine de l’Olympique de Marseille vit une vie parfaite au sein de la cité phocéenne.

De retour au top de sa forme cette saison, Dimitri Payet est le membre incontournable du groupe de Jorge Sampaoli et en est même le capitaine. Le milieu offensif de 34 ans dispose d’un contrat « à vie » avec l’OM bien que son engagement prendra fin en juin 2024. Cependant, Payet n’a pas su amener ses coéquipiers à un succès ce dimanche midi lors de la réception du FC Metz (0-0), l’OM ayant concédé son deuxième nul de la semaine après le 2-2 en Ligue Europa jeudi face à la Lazio. Mais bien que les résultats ne soient pas spécialement parfaits sur le plan comptable en Europe et pour la Ligue 1, Dimitri Payet est pleinement investi à l’OM où il se sent chez lui.

« Il est très heureux dans ce club »