Mercato - OM : Le feuilleton Kamara totalement relancé par... Pochettino ?

Publié le 9 mars 2022 à 14h10 par A.M.

Longtemps dans le coup pour attirer Boubacar Kamara, Manchester United semble désormais distancé, notamment à cause de l'incertitude autour de la succession de Ralf Rangnick.

Comme l'a récemment laissé entendre Pablo Longoria, l'OM n'a plus beaucoup d'espoir pour Boubacar Kamara. « J’assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l’un de tes meilleurs et l’une des meilleures valeurs de l’effectif est toujours un échec », confiait le président marseillais à L'Equipe . Il faut dire que les prétendants ne manquent pas pour le jeune marseillais, notamment en Premier League.

Manchester distancé dans le dossier Kamara ?