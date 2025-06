Mercato - OM : Le coup dur à 17M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Quentin Merlin était annoncé dans le viseur de Bournemouth, l’OM de son côté aurait pensé à relancer la piste menant à Adrien Truffert pour le remplacer. Toutefois, c’est finalement le Rennais qui va rejoindre le club anglais, puisqu'un accord pour un transfert à 17M€ a été trouvé entre les deux formations.

Joueur déjà suivi par le passé, Adrien Truffert serait toujours dans le viseur l’OM. Le latéral gauche âgé de 23 ans n’a plus qu’un an de contrat avec le Stade Rennais et comme l’expliquait L’Équipe, les dirigeants marseillais envisageaient de relancer cette piste en cas de départ de Quentin Merlin (23 ans).

Accord entre Rennes et Bournemouth pour Truffert En ce sens, Bournemouth a été cité comme un des clubs s’intéressant à l’international espoirs français. Toutefois, les Cherries visaient également… Adrien Truffert et visiblement, c'est ce dernier qui va rejoindre la Premier League, puisqu’un accord en ce sens a été trouvé avec Rennes.