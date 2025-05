Mercato - OM : L’opération que personne n’a vue venir !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille se prépare à remodeler son effectif pour la saison prochaine en Ligue des champions. Si plusieurs renforts sont attendus, il y aura également des départs, et la situation de Quentin Merlin serait notamment à surveiller. En cas de départ du Français, la direction phocéenne aurait déjà identifié son successeur, avec un plan en tête pour l’enrôler.

Quel visage affichera l’OM la saison prochaine ? Qualifié pour la Ligue des champions, le club phocéen se veut ambitieux et entend apporter des ajustements dans l’effectif de Roberto De Zerbi, en ciblant en priorité la défense. « On a un jeu aussi assez offensif, mais c’est vrai qu’avec le départ de Lilian (Brassier ndlr), on avait décidé de faire jouer Kondo (Geoffrey Kondogbia ndlr) derrière, qui avait d’ailleurs été très bon derrière, qui a toujours rendu service, déclarait récemment Medhi Benatia sur RMC. Il y aura des discussions de peut-être remettre Kondo à sa place au milieu et essayer de faire deux centraux, parce qu’avec 55 matchs, il va nous manquer des éléments derrière, même si on a Leo (Balerdi), on a Luiz Felipe qui a été pas mal blessé aussi cette saison, il a pas eu beaucoup de chance. On veut renforcer derrière, on sait que devant, il va falloir aussi faire quelque chose ».