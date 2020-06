Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de gueule de Niang pour son avenir !

Publié le 19 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

Pisté par l’Olympique de Marseille, M’Baye Niang (25 ans) a estimé que les rumeurs qui circulaient en son nom étaient « dérangeantes » et qu’il y avait « des stratégies ».

Depuis plusieurs semaines, le dossier M’Baye Niang (25 ans) fait beaucoup de bruit. En effet, l’attaquant du Stade Rennais est annoncé vers l’Olympique de Marseille ou encore vers le club qatari Al-Duhail Sports Club. Toutefois, le Sénégalais pourrait bien rester en Bretagne la saison prochaine pour disputer la Ligue des Champions avec l’équipe de Julien Stéphan. D’autant plus que l’ancien du Milan AC a affirmé qu’il était très heureux à Rennes, avant de pousser un coup de gueule…

« J’espère que cela va s’arranger »