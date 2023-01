Mercato - OM : Le constat fracassant de Longoria après le transfert de Gerson

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a bouclé le départ de Gerson. Le milieu de terrain brésilien s'est engagé avec Flamengo ce mardi et a permis au club marseillais de récupérer près de 20M€. Un départ, vécu comme un soulagement au sein de la formation phocéenne. Il faut dire que le joueur avait pris l'habitude de s'entraîner à l'écart du groupe ces dernières semaines.

Le feuilleton Gerson a pris fin ce mardi. L'OM est parvenu à trouver un accord avec Flamengo, autour d'un transfert de 20M€. Le club brésilien a officialisé le retour du milieu de terrain. Une opération gagnante-gagnante puisque l'OM va pouvoir renflouer ses caisses.

« Le départ de Gerson a été vécu comme un soulagement »

« Le départ de Gerson a été vécu comme un soulagement et une bonne opération financière. C’est autour de 20M€. L’OM est content de la vente et ça va enclencher une capacité à avoir une plus grande marge financière » a confié Florent Germain sur le plateau de BFM Marseille.

Le successeur de Gerson recherché

Cette somme devrait permettre à l'OM de recruter un nouveau milieu offensif. La priorité de Pablo Longoria resterait Ruslan Malinovsyi (Atalanta Bergame), même si la piste Jérémie Boga a également été citée. Affaire à suive...