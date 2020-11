Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Villas-Boas annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 23 novembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas n’est pas encore certain de poursuivre l’aventure au sein du projet marseillais. Daniel Sousa, le bras droit de l’entraîneur portugais, fait le point sur l’avenir du staff.

Après être déjà passé proche d’un départ de l’OM l’été dernier suite au renvoi de son ami Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas laisse encore planer un gros doute sur sa présence au club la saison prochaine. En effet, l’entraîneur portugais arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec l’OM, et il s’est jusqu’ici contenté de rester assez vague sur son avenir. Interrogé dans les colonnes de La Provence ce lundi, son fidèle adjoint Daniel Sousa laisse néanmoins entendre que l’ensemble du staff souhaite bâtir quelque chose à l’OM.

« On veut gagner quelque chose pour rester dans l’histoire »