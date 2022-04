Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Longoria confirme pour la prochaine recrue !

Publié le 1 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’OM est sur le point de boucler le recrutement de Mohamed-Ali Cho, et une source proche du dossier a confirmé la tendance dans ce dossier.

Et si le projet McCourt tenait déjà sa nouvelle pépite en attaque pour la saison prochaine ? Comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’OM et le SCO Angers sont tout proches de trouver un accord de 12M€ + bonus pour le transfert de Mohamed-Ali Cho (18 ans), et ce dernier devrait donc venir concurrencer Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu la saison prochaine à la pointe de l’attaque phocéenne. Un renfort de taille pour l’OM, et le deal commence à être confirmé un peu partout…

« Le dossier avance bien »