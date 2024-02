Mercato - OM : Le clan Gasset justifie son choix !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est officiel depuis ce mardi, Jean-Louis Gasset est le nouvel entraîneur de l’OM. L’ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et au PSG succède à Gennaro Gattuso, démis de ses fonctions après cinq mois passés sur le banc phocéen. Une dernière pige qui pourrait lui servir à oublier la désillusion connue en Côte d’Ivoire à l’occasion de la CAN.

Âgé de 70 ans, Jean-Louis Gasset retrouve la Ligue 1 et débarque à l’OM. L’ancien technicien de Saint-Etienne et Bordeaux succède à Gennaro Gattuso, officiellement débarqué après la défaite à Brest dimanche. Le choix de la direction a surpris, alors que Gasset a démissionné de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire il y a moins d’un mois avant même la fin de la phase de groupe de la CAN. Une fin mouvementée qui pourrait justement expliquer sa décision de débarquer à l’OM.

OM - Gasset : Le coup de poker fait halluciner en interne ! https://t.co/W1hkFwbCdN pic.twitter.com/tFmj4aYxrZ — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Une pige à l’OM pour oublier la CAN 2024 ?

« Il est prêt à faire une dernière pige pour effacer son échec avec la Côte d’Ivoire », confie ce mardi un proche de Jean-Louis Gasset dans les colonnes de La Provence . Le principal concerné est quant à lui sorti du silence après l’officialisation de son arrivée.

« J'ai hâte de commencer à travailler »