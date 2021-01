Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Barça reste en embuscade pour le «nouveau Messi» !

Publié le 29 janvier 2021 à 21h00 par A.C.

Thiago Almada n’aurait vraisemblablement pas seulement tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille.

En Argentin on en semble sûr : Pablo Longoria veut Thiago Almada à l’Olympique de Marseille. Annoncé comme le nouveau talent du football argentin et souvent comparé à Lionel Messi, le joueur de 19 ans est sous contrat avec Velez jusqu’en 2023 et à l’OM, il pourrait pallier le départ de Morgan Sanson. Le média argentin Cancha Argentina a toutefois annoncé qu’Almada serait également suivi par le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United et Manchester City. Contacté par RMC Sport , l’entourage du joueur a de son côté démenti tout intérêt de l’OM.

Le Barça surveille Almada