Mercato - OM : L’aveu de Steve Madanda sur l’arrivée de Pau Lopez !

Publié le 4 août 2021 à 23h10 par Th.B.

Ayant témoigné de l’arrivée de Pau Lopez ces dernières semaines, Steve Mandanda a tenu à relativiser concernant la concurrence dont il va faire face tout en soulignant qu’il n’a pas été surpris par ce recrutement de la direction de l’OM.

Âgé de 36 ans, Steve Mandanda dispose quand même d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 à l’OM. Néanmoins, sa place de titulaire numéro un dans les buts du club phocéen pourrait être à terme remise en question avec l’arrivée en prêt de Pau Lopez cet été. De quoi contrarier le vétéran de l’OM et l’inciter à raccrocher les gants ? Pas vraiment comme il l’a souligné dans une interview qui paraîtra dans l’édition de jeudi de La Provence.

« Je savais que quelqu’un devait arriver »