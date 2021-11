Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Payet relancé par les incidents contre l’OL ?

Publié le 24 novembre 2021 à 2h30 par La rédaction

Victime d’un jet de bouteille de la part d’un supporter l’OL dimanche dernier lors de l’Olympico, Dimitri Payet semble avoir été traumatisé par ce nouvel épisode. Suffisant pour l’inciter à revoir ses plans pour la fin de sa carrière ?

Interrogé en conférence de presse la semaine passée avant le choc entre l’OL et l’OM, Dimitri Payet avait clairement affiché son envie de continuer sa carrière encore quelques années du haut de ses 34 ans : « Tant que je pourrai donner, que je pourrai évoluer à un certain niveau, je n'ai pas envie d'arrêter. J'ai 34 ans, mais je me sens loin de la fin de ma carrière », a lâché le numéro 10 de l’OM. Toutefois, après seulement deux minutes de jeu dans cet Olympico, Payet a été victime d’un jet de bouteille à la tête alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner, et cet épisode semble avoir eu un impact psychologique assez sérieux.

« J’ai maintenant peur… »