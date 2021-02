Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée de Milik est déjà validée à l’OM !

Publié le 5 février 2021 à 0h15 par T.M.

Ce mercredi, pour son deuxième match avec l’OM, Arkadiusz Milik a réussi à inscrire son premier but. Le Polonais prend peu à peu ses marques et au sein du club phocéen, on souligne déjà son apport.

Longtemps à la recherche d’un attaquant, l’OM a frappé fort cet hiver en faisant venir Arkadiusz Milik. Prêté avec obligation d’achat par Naples, le Polonais défend désormais les couleurs olympiennes, avec une certaine presse, lui qui est très attendu. Et Milik répond déjà aux attentes. Après avoir disputé 30 minutes contre l’AS Monaco, le joueur de 26 ans était titulaire ce mercredi contre RC Lens et il s’est déjà distingué en ouvrant son compteur but. Si cela n’a pas suffit à offrir la victoire à l’OM (2-2), la performance d’Arkadiusz Milik a été remarquée et soulignée.

« Milik est un bon apport offensif pour l'Olympique de Marseille »