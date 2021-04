Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Larguet livre les dessous de la succession de Villas-Boas !

Publié le 7 avril 2021 à 13h10 par T.M.

Alors que Nasser Larguet a assuré l’intérim sur le banc de l’OM, il est revenu sur cette expérience.

Le 2 février dernier, l’OM a connu un incroyable chamboulement. En effet, en conférence de presse, suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas avait annoncé avoir remis sa démission. Toutefois, face à cela, la direction de l’OM avait décidé de réagir en mettant à pied le Portugais. Et en attendant le départ de Villas-Boas et de trouver un nouvel entraîneur, c’est Nasser Larguet qui s’est vu confier les clés du club phocéen. Ainsi, ce dernier a assuré l’intérim avant l’arrivée de Jorge Sampaoli. Et pour Le Réseau Olympien , Larguet a livré les coulisses de cette mission.

« Je l’ai fait pour le Club »