Mercato - OM : L’annonce troublante de Dimitri Payet

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Dimitri Payet semble initialement parti pour honorer cet engagement avant d’entamer par la suite une reconversion au sein du club phocéen. Mais l’international français fait une révélation troublantes au sujet de son avenir…

Du haut de ses 35 ans, Dimitri Payet se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière. Le numéro 10 de l’OM, qui reste le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen sur le mercato avec 30M€ dépensés pour son retour en 2017, est sous contrat jusqu’en 2024, et une reconversion dans le staff est ensuite prévue à son égard. Mais Payet semble en avoir décidé autrement.

« Je ne me vois pas arrêter dans deux ans »

Interrogé par Prime Video, Dimitri Payet indique clairement qu’il n’arrêtera pas sa carrière au terme de son contrat avec l’OM en 2024 : « Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J'aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l'entraînement. Je n'y vais jamais en trainant des pieds. Là, c'est difficile, je prends le bon côté, je me dis qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et qu'il faut profiter du temps de jeu qu'on me donne », confie Payet.

Un autre club après l’OM ?

En clair, l’ancien joueur de West Ham pourrait opter pour un départ libre de l’OM en 2024 et un dernier challenge, lui qui semblait pourtant destiné à prendre sa retraite au Vélodrome.