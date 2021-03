Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse est tombée pour Payet et Mandanda !

Publié le 10 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncés sur le départ l’été prochain alors qu’ils n’entreraient plus dans les plans de l’OM, Dimitri Payet et Steve Mandanda devraient pourtant être conservés comme l’a indiqué Pablo Longoria.

Dimanche dernier, L’Equipe a fait de grandes révélations sur le prochain mercato estival de l’OM en indiquant notamment que Steve Mandanda et Dimitri Payet pourraient changer d’air l’été prochain. Le premier commencerait à être lassé de sa situation au club, tandis que Payet n’aurait plus tellement la confiance de sa direction. Mais faut-il vraiment y croire ? L’OM est-il vraiment prêt à laisser filer deux de ses plus anciens éléments ?

« Ils rentrent dans le projet »