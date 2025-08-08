Mercato - OM : La prochaine recrue vend à mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l’OM, Timothy Weah a officialisé son arrivée en prêt avec option d’achat mercredi. Et l’international américain sera peut-être accompagné d’Edon Zhegrova, son ancien coéquipier du LOSC, qui a peut-être tease son transfert à l’OM dans un commentaire sur Instagram.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Timothy Weah (25 ans) est la sixième recrue du mercato estival à l’OM. Son arrivée en prêt payant assorti d’une option d’achat de 14M€ a été annoncée mercredi, et dans un post Instagram, l’ancien titi du PSG s’est enflammé pour sa signature à l’OM.

Weah remercie les dirigeants de l’OM « Je tiens à exprimer toute ma gratitude au président Pablo Longoria, à Medhi Benatia et au coach Roberto De Zerbi pour la confiance qu’ils m’ont accordée et pour m’avoir donné l’opportunité de rejoindre cette magnifique équipe. Merci de croire en moi et de m’accueillir dans cette nouvelle famille. J’ai hâte de donner le meilleur de moi même pour honorer cette confiance et partager de grands moments avec vous et nos supporters », a indiqué Weah. Et un commentaire sur cette publication a particulièrement attiré l’attention…