Mercato - OM : La prochaine recrue confirmée en public ?

L'OM pourrait réserver encore quelques surprises en cette fin de mercato estival, avec notamment un intérêt annoncé pour Edon Zhegrova. D'ailleurs, Bruno Génésio a clairement laissé entendre en conférence de presse qu'il était à la recherche d'un profil pour remplacer l'attaquant kosovar du LOSC, qui pourrait donc rejoindre l'OM prochainement.

Annoncé avec insistance sur les traces d'Edon Zhegrova (26 ans) ces derniers jours, l'OM pourrait bien accélérer dans ce dossier ! L'attaquant kosovar ne sera finalement pas conservé par le LOSC en cas de belle offre cet été, puisqu'il n'a plus qu'une année de contrat. Et Bruno Génésio s'est d'ailleurs mis en quête d'un nouveau profil en attaque, ce qui confirme le possible départ de Zhegrova en direction de l'OM.

Genesio annonce du mouvement au LOSC « Le mercato est pour le moment incomplet. Pas besoin d’être un expert pour le constater. Il reste 15 jours avant la fin du mercato et on doit encore recruter pour avoir en quantité surtout, car on a la qualité, pour jouer sur les trois tableaux », a indiqué l'entraîneur du LOSC vendredi en conférence de presse, avant de peut-être vendre la mèche au sujet de Zhegrova à l'OM.