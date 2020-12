Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine grosse vente de Villas-Boas déjà identifiée ?

Publié le 2 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé sur le départ depuis l’été dernier, Boubacar Kamara est finalement resté à l’OM. Mais le jeune protégé d’André Villas-Boas, très courtisé à travers l’Europe, pourrait bien partir en janvier.

Lundi, lors de la conférence de presse d’avant-match entre l’OM et l’Olympiakos, André Villas-Boas avait évoqué la possibilité d’un départ de Boubacar Kamara : « Si jamais il y a de gros clubs européens qui se positionnent pour Kamara, ça peut ouvrir la porte à Pape Gueye », confiait l’entraîneur portugais. Et pour cause, l’international espoirs français fait partie des éléments les plus performants de l’effectif de l’OM, et sa belle cote sur le marché pourrait rapporter gros.

Kamara vers un départ ?

L’Equipe et La Provence ont respectivement annoncé dans leurs colonnes mardi que des clubs anglais et italiens avaient des vues sur Boubacar Kamara et envisageraient de recruter le milieu défensif (ou défenseur central) de l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec son club formateur, Kamara pourrait donc être la prochaine vente importante cet hiver.