Mercato - OM : La prochaine destination de Villas-Boas pourrait être…

Publié le 3 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Limogé par l’OM mardi après avoir publiquement critiqué sa direction en conférence de presse, André Villas-Boas va pouvoir se projeter sur son prochain challenge… qui pourrait concerner le FC Porto !

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe mardi en conférence de presse, lorsqu’André Villas-Boas a annoncé son départ de l’OM : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision », a lâché l’entraîneur portugais. Quelques heures plus tard, l’OM a officialisé sa mise à pied, et Villas-Boas va donc pouvoir se tourner vers un autre challenge. Mais de quoi sera fait son avenir ?

AVB rêverait de la présidence de Porto