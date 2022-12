Mercato - OM : La presse italienne annonce la première recrue de Longoria

Axel Cornic

Le mercato hivernal commence dans quelques jours et Pablo Longoria semble déjà avoir un dossier très chaud à gérer. Le président de l’Olympique de Marseille serait en effet en négociations avec l’Atalanta pour boucler un deal autour de Jérémie Boga, un joueur qui a souvent été annoncé du côté du club phocéen... mais qui n’est jamais arrivé.

Le mois de janvier devrait être très agité pour l’OM et un premier gros coup pourrait bientôt être fait. Pablo Longoria travaillerait en effet sur l’arrivée de Jérémie Boga, qui pourrait remplacer un Amine Harit gravement blessé au genou avant la Coupe du monde et forfait pour le reste de la saison.

Le retour de la piste Boga

Ce n’est pas la première fois que Boga est annoncé à l’OM, club de sa ville natale. Cette piste a été évoqué plusieurs fois et encore récemment, il semblait pouvoir devenir la nouvelle arme offensive de Jorge Sampaoli. C’est finalement Igor Tudor qui pourrait en profiter, puisqu’en Italie on semble être très optimiste.

Mais cette fois-ci, Longoria pourrait rafler la mise

D’après les informations de Il Giorno , les négociations entre l’OM et l’Atalanta battent leur plein, même s’il existe pour le moment une certaine distance entre les deux positions. A noter que le club bergamasque serait plus qu’ouvert à un départ de Jérémie Boga, qui n’entrerait plus vraiment dans les plans de Gian Piero Gasperini.

Un accord bientôt trouvé entre l’OM et l’Atalanta ?

Le quotidien italien assure que l’OM et l’Atalanta pourraient bientôt trouver un terrain d’entente, notamment grâce aux bonnes relations entre Pablo Longoria et ce qui est l’un de ses anciens clubs. Jérémie Boga pourrait sans aucun doute être un atout de taille pour l’OM lors de la deuxième partie de saison, avec une qualification en Ligue des Champions dans le viseur.