Mercato - OM : Courtisé par Longoria, il rêve de jouer pour l’OM

Avec la blessure d’Amine Harit et le possible transfert de Gerson, l’OM devrait se renforcer offensivement lors du marché des transferts de janvier. Mais qui sera alors recruté par Pablo Longoria ? Ces dernières heures, il a été expliqué que le club phocéen était de retour à la charge pour Jérémie Boga, aujourd’hui à l’Atalanta Bergame. Et pour l’Ivoirien, un transfert à l’OM ne devrait clairement pas le gêner. Explications.

Alors que le mercato estival a été animé à l’OM, cela pourrait encore être le cas cet hiver. En effet, Pablo Longoria devrait profiter du mois de janvier pour apporter des retouches à l’effectif d’Igor Tudor. Cela semble nécessaire. En effet, l’OM a perdu Amine Harit, blessé au genou, jusqu’à la fin de la saison, tandis que Gerson pourrait être transféré dans les semaines à venir. Dans le secteur offensif, il pourrait donc falloir du sang neuf et Longoria serait déjà au travail pour résoudre cela…

Boga pour oublier Harit ?

Ces derniers mois, le nom de Jérémie Boga avait déjà circulé du côté de l’OM. Et voilà que ce dossier serait loin d’être refermé. En effet, selon les informations dévoilées par Footmercato , Pablo Longoria aurait pris des renseignements pour l’Ivoirien de l’Atalanta Bergame à l’approche du mercato hivernal. Intéressé par Boga, le président de l’OM aurait pour idée de le faire venir sous la forme d’un prêt afin de venir pallier la blessure d’Amine Harit.

« Tout jeune qui est né à Marseille rêve de jouer à l’OM »