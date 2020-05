Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte n'est pas totalement fermée pour Slimani...

Publié le 24 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le nom d'Islam Slimani a récemment circulé du côté de l'Olympique de Marseille, l'attaquant algérien ne ferme pas totalement la porte au club phocéen.

En quête d'un nouvel attaquant, l'Olympique de Marseille a récemment été lié à Islam Slimani. Et pour cause, l'attaquant algérien ne sera pas conservé par l'AS Monaco cet été où il est prêté par Leicester, malgré une saison très convaincante. De leur côté, les Foxes n'ont plus ne comptent pas non plus sur Islam Slimani dont l'avenir est donc incertain. Egalement annoncé dans le viseur du Sporting, l'attaquant des Fennecs a fait le point sur son avenir tout en commentant l'intérêt de l'OM.

Slimani évoque l'intérêt de l'OM