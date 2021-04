Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est ouverte pour Longoria avec ce joueur étranger !

Publié le 21 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur de l’OM ces dernières semaines, le latéral gauche espagnol Alex Moreno n’a exclu l’idée d’un départ du Bétis Séville l’été prochain.

Jordan Amavi arrivant en fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Pablo Longoria pourrait être amené à aller recruter un autre latéral gauche pour remplacer l’ancien joueur de l’OGC Nice. Plusieurs pistes ont été évoquées à cet effet ces dernières semaines, dont celle menant à Alex Moreno (27 ans), le défenseur espagnol du Bétis Séville. Interrogé mardi par beINSPORTS, ce dernier a ouvert la porte à l’OM en vue du prochain mercato.

« C’est vrai que des grands clubs ont appelé mon agent… »