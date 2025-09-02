Mercato - OM : La nouvelle recrue annonce déjà la date de son départ ?

Axel Cornic

La fin du mercato a été dingue pour l’Olympique de Marseille, avec les recrues qui se sont multipliées. C’est le cas avec Benjamin Pavard, le gros coup de l’été marseillais, qui a posé ses valises en arrivant en provenance de l’Inter, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Avec le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan, l’OM a perdu un international. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria en ont retrouvé rapidement un autre, puisque Benjamin Pavard est arrivé dans les toutes dernières heures du mercato. Une signature importante, qui va offrir un nouveau renfort défensif à Roberto De Zerbi.

Pavard est prêté à l’OM Il ne s’agit toutefois que d’un prêt ! A en croire les informations de Sky Sport Italia, Pavard rejoint l’OM dans le cadre d’un prêt payant à 2,5M€, avec une option d’achat fixée à 15M€. Si les Marseillais veulent le garder, ils devront donc dépenser un total de 17,5M€, soit quasiment la moitié du prix dépensé par l’Inter en 2023 pour l’acheter au Bayern Munich.