Mercato - OM : La nouvelle bombe de Vézirian qui relance la vente de l'OM !

Publié le 17 novembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Très actif dans le dossier de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian ne change pas de refrain. Depuis quasiment un an, le journaliste assure que Frank McCourt va vendre le club phocéen. Et malgré les nombreux démentis, il ne lâche rien.

Voilà plus d'un an que la vente de l'OM fait parler. Après duo composé par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, dont la crédibilité du projet a rapidement été mise à mal, Thibaud Vézirian a relancé le feuilleton. Le journaliste révélait effectivement sur sa chaîne YouTube en février dernier que tout était bouclé et que Frank McCourt avait accepté de vendre l'OM à Al-Walid bin Talal, ajoutant même que le communiqué, en cours de validation, allait être publié très rapidement. Mais neuf mois plus tard, rien n'a été officialisé. Pire encore, les démentis s'enchaînent. Le dernier en date remonte à ce week-end. Au cours d'une interview à France 24 , Frank McCourt s'est une nouvelle fois montré catégorique. « Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas », assurait le propriétaire de l'OM qui répète la même chose depuis plusieurs mois. Mais cela ne semble pas décourager Thibaud Vézirian.

