Mercato - OM : La demande insolite de Roberto De Zerbi !

Amadou Diawara

Ce samedi, Benjamin Pavard a vécu une terrible soirée avec l'OM. Ayant provoqué un penalty, l'international français a également marqué contre son camp sur la pelouse du RC Lens. Après la défaite de l'OM, Roberto De Zerbi a pris la défense de Benjamin Pavard, assurant qu'il voulait avoir plusieurs joueurs comme lui dans son effectif.

Ce samedi soir, l'OM s'est frotté au RC Lens au stade Bollaert. Alors que Benjamin Pavard a provoqué un penalty et marqué un but contre son camp, le club phocéen s'est incliné (2-1).

OM : Pavard a passé une sale soirée à Lens Présent en conférence de presse après la défaite de l'OM face au RC Lens, Roberto De Zerbi a volé au secours de Benjamin Pavard. D'ailleurs, le coach italien a avoué qu'il voulait avoir plusieurs joueurs comme lui dans son effectif.