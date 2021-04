Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara reçoit un surprenant conseil pour son avenir !

Publié le 23 avril 2021 à 23h15 par La rédaction

Alors que son avenir pourrait s'écrire loin de l'OM, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022, Boubacar Kamara a reçu un surprenant conseil concernant la suite des opérations pour lui : un départ ! Explications.

Cadre de l’OM depuis maintenant plusieurs années, Boubacar Kamara (21 ans) est annoncé sur le départ et intéresserait un bon nombre de tops clubs européens. Difficile de voir l’international espoir français rester à l’OM, au vu de sa situation contractuelle qui n'est pas réglée alors que son engagement envers le club phocéen expirera en juin 2022. Bien qu’attaché au club, Boubacar Kamara ne trahirait personne s'il décidait d'aller voir ailleurs et surtout plus haut selon le journaliste du Phocéen , Romain Canuti.

Kamara privilégie le sportif