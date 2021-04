Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale à 150M€ lancée pour Kylian Mbappé ?

Publié le 23 avril 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid aimerait s’attacher les services de Kylian Mbappé cet été, le club madrilène serait prêt à vendre certains de ses joueurs afin de financier l’arrivé du Français.

« Si on ne signe pas Mbappé cet été, je ne pense pas qu'un supporter se tirera une balle dans la tête. Ils savent que nous faisons de notre mieux, et si les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'elles sont impossibles », lâchait Florentino Pérez ce mercredi au micro de la Cadena SER . Ce faisant, le président du Real Madrid a jeté un gros froid sur la possibilité que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid l’été prochain, à un an du terme de son contrat au PSG. Cependant, ces paroles du patron des Merengue ne seraient qu’un discours de façade dans la mesure où Le Parisien indique ce vendredi que le Real Madrid souhaiterait en réalité toujours s’attacher les services de Kylian Mbappé s’il ne prolonge pas et si le PSG accepte de le vendre le cas échéant.

Le Real Madrid espère entre 100 et 150 M€ avec la vente de certains de ses joueurs !