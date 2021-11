Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 24 novembre 2021 à 9h10 par A.M.

Bien que l'OM ait transmis une nouvelle offre de prolongation à Boubacar Kamara, ce dernier ne semble pas très chaud à l'idée d'y répondre favorablement.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara se dirige vers un départ libre en fin de saison après avoir repoussé les avances de Newcastle et Wolverhampton cet été. Malgré tout, l'OM ne désespère pas de réussir à trouver un accord avec son joueur. C'est ainsi que, selon les informations de L'Equipe , Pablo Longoria a transmis une nouvelle offre à Boubacar Kamara en lui laissant le choix de la durée du nouveau contrat, ce qui influencera le salaire. Le joueur formé à l'OM disposera également d'un bon de sortie valable à tout moment.

Kamara ne répond pas encore à l'OM