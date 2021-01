Foot - Mercato

Mercato : OM, Juventus... Le verdict est tombé pour les prétendants de Giroud !

Publié le 7 janvier 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 7 janvier 2021 à 14h37

Alors qu’il a longtemps été annoncé sur le départ de Chelsea ces dernières semaines, un temps du côté de l’OM ou plus récemment vers la Juventus, Olivier Giroud ne devrait pas quitter le club de la capitale anglaise au cours des prochaines semaines.

À chaque session des transferts, Olivier Giroud est annoncé sur le départ de Chelsea, et cette fenêtre hivernale ne déroge pas à la règle. Il faut dire que l’international français n'était pas l’un des premiers choix de Frank Lampard en première partie de saison, qui l’a longtemps laissé sur la touche. Cette situation avait de quoi inquiéter Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Equipe de France ne pouvant pas se permettre d’emmener à l’Euro un élément qui ne joue que très peu en club. Seulement voilà, une fois encore, Olivier Giroud est parvenu à inverser la vapeur et a su se montrer en évidence lorsque son entraîneur a fait appel à lui. De ce fait, l’ancien buteur d’Arsenal a regagné la confiance de Frank Lampard en inscrivant 9 réalisations en 15 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, profitant de la méforme de Timo Werner qui ne brille pas autant qu’au RB Leipzig depuis son arrivée à Londres.

Olivier Giroud est heureux à Chelsea

Dans le même temps, Olivier Giroud a été annoncé dans les viseurs de plusieurs écuries européennes. Parmi celles-ci figurait l’OM, qui est à la recherche d’un nouvel attaquant cet hiver afin de seconder Dario Benedetto, Luis Henrique n’étant pas en mesure d’accomplir ce rôle. Seulement voilà, le10sport.com vous révélait le 30 novembre dernier que le buteur de 34 ans n’avait pas la moindre intention d’aller voir ailleurs. Aussi bien sur le plan familial que sportif, l’ancien joueur de Montpellier est épanoui à Londres, tandis que la direction des Blues est satisfaite de son attaquant. Plus encore, nous vous annoncions alors que l’hypothèse de le voir prolonger son contrat chez les pensionnaires du stade Stamford Bridge n’était pas écarter, celui-ci expirant le 30 juin prochain. Pour l’heure, si ce scénario ne s’est pas encore concrétisé, il n’est pas à exclure, et rien n’indique qu’Olivier Giroud pliera bagage en ce mois de janvier.

La Juventus est annoncée sur ses traces, mais…