Mercato - OM : Longoria n'est pas au bout de ses peines pour Giroud !

Publié le 7 janvier 2021 à 1h45 par A.D.

En quête d'un nouvel attaquant de pointe, Pablo Longoria penserait à recruter Olivier Giroud, qui peine à emmagasiner du temps de jeu à Chelsea. Toutefois, le Head of Football de l'OM sera contraint de livrer une grosse bataille sur ce dossier.

Depuis le début de la saison, Olivier Giroud éprouve les pires difficultés à enchainer les titularisations à Chelsea. Une situation qui l'aurait poussé à se poser des questions sur son avenir chez les Blues. Alors que l'avenir d'Olivier Giroud serait incertain, l'OM songerait à le recruter avant la fin du mois de janvier pour le relancer, mais surtout renforcer son attaque. Toutefois, le champion du monde français semble ne pas penser à un départ cet hiver. « La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terra in. J'arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l'année » , a expliqué Olivier Giroud lors d'un entretien accordé au Dauphiné Libéré . Et pour ne pas arranger les affaires de Pablo Longoria, le champion du monde français disposerait d'une excellente cote de popularité en Italie.

Giroud serait toujours la priorité de la Juve et de l'Inter