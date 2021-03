Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli reçoit un message fort de... Mauricio Pochettino !

Publié le 2 mars 2021 à 23h15 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli prendra prochainement ses fonctions sur le banc de l'OM, le technicien argentin a reçu un message de soutien de son compatriote Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG.

C'est officiel depuis vendredi soir, Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine succède donc à André Villas-Boas sur le banc phocéen et met fin à l'intérim de Nasser Larguet qui aura donc dirigé l'équipe professionnelle pendant un mois. En Ligue 1, Jorge Sampaoli ne sera d'ailleurs pas le seul entraîneur argentin puisque Mauricio Pochettino est également en poste au PSG depuis le début de l'année. Et ce dernier a d'ailleurs envoyé un message à son compatriote.

«Je lui souhaite le meilleur et plein de bonnes choses dans son travail»