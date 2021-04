Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli avertit clairement Luis Henrique pour son avenir !

Publié le 8 avril 2021 à 21h10 par A.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a été invité à se prononcer sur la situation de Luis Henrique. Et si le jeune brésilien veut rester à l'OM, il va devoir faire des efforts.

Recruté l'été dernier pour environ 12M€ par l'OM, Luis Henrique a déçu sous les ordres d'André Villas-Boas. Le technicien portugais avait même évoqué une erreur de casting avec le Brésilien, pas très à l'aise en position d'avant-centre. Malgré tout, l'arrivée de Jorge Sampaoli semble avoir la donne pour Luis Henrique qui a montré de belles choses lors de ses apparitions. A tel point que l'ancien joueur de Botafogo voit plus que jamais son avenir du côté de l'OM comme il le confiait en conférence de presse : « Je suis motivé pour gagner des matchs et remporter des titres. Je suis arrivé il y a peu de temps donc bien sûr que je veux rester ici à Marseille ».

«Il va devoir adapter sa personnalité pour jouer avec ce maillot exigeant qu'est celui de l'OM»