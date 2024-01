Mercato - OM : «Je ne sais pas quand je partirai», une annonce tombe à Marseille !

Thomas Bourseau

À l’Olympique de Marseille, les joueurs ne savent pas combien de temps ils resteront au moment de leur arrivée. Le dernier exemple en date étant Renan Lodi, transféré de l’Atletico de Madrid à l’OM l’été dernier et déjà parti en Arabie saoudite. Mais Leonardo Balerdi laisse ce choix entre les mains de ses dirigeants.

Leonardo Balerdi a débarqué à l’OM à l’été 2020 sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du Borussia Dortmund. Une année plus tard, le transfert du défenseur central argentin devenait définitif à l’Olympique de Marseille. En trois années et demi passées dans la cité phocéenne, Balerdi n’a pas toujours eu la meilleure des cotes envers les supporters de l’OM.

Leonardo Balerdi veut rester à Marseille

Pourtant, l’international argentin de 24 ans n’a jamais semblé désespérer. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Leonardo Balerdi se verrait bien rester pendant une durée importante à l’OM. Dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France face à Rennes dimanche, Balerdi a accordé une interview à beIN SPORTS par le biais de laquelle il a fait part de sa continuité à l’Olympique de Marseille.

«Je ne sais pas quand je partirai, ça peut être bientôt comme dans très longtemps»