OM : Son supplice est terminé, il dévoile son secret

Arrivé à l’OM lors de l’été 2021, Pau Lopez a fini par se faire sa place dans les buts marseillais. Le portier de 29 ans est titulaire sur la Canebière, mais il n’a pas toujours fait l’unanimité auprès des supporters. Pau Lopez a plusieurs fois été sifflé par les fans de l’OM, qui lui ont fait vivre un véritable supplice. Désormais, les choses semblent aller mieux pour l’Espagnol. Il a notamment dévoilé sa recette pour mieux relativiser à l’OM.

«Ce n’est pas une attaque personnelle contre moi»

« On dit que Marseille est un endroit difficile où jouer. Moi, quand on me siffle sur le terrain à Marseille, lors du match contre Lille, un match où je rate une passe et je me prends presque un but. À l’intérieur de moi, je me suis dit, c’est normal qu’ils me sifflent. C’est normal, tu es au milieu, tu rates une passe, personne n’est dans les buts, c’est normal que les gens ne comprennent pas. Ce n’est pas une attaque personnelle contre moi. Cela fait partie du jeu, tu te trompes, les personnes sont énervées. C’est la vie. Pour moi, la clé c’est quand je vais jouer un match, je ne pense pas à comment il va se dérouler. J’aborde le match en faisant ce que me demande l’entraîneur du mieux possible. Et ensuite, on voit ce qui se passe » a d’abord expliqué Pau Lopez dans un entretien accordé au Canal Football Club .

«Je suis bien, je suis heureux»