Mercato - OM : Jackpot en vue pour Longoria ?

Thomas Bourseau

Transféré à l’OM à l’hiver 2023 après une grosse Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi a reconnu avoir traversé une période très compliquée l’année dernière. Cependant, après l’entrée en lice réussie du Maroc contre la Tanzanie (3-0) pour cette Coupe d’Afrique des nations 2024, Ounahi a annoncé la couleur : il est de retour. De bon augure pour un transfert XXL ?

Pablo Longoria avait été bluffé par la Coupe du monde d’Azzedine Ounahi. Comme Luis Enrique, à l’époque sélectionneur de l’Espagne, qui n’en était pas revenu du niveau du milieu de terrain du Maroc après l’élimination de La Roja en 1/8ème de finale du Mondial au Qatar. Le président de l’OM avait battu le FC Barcelone et le Napoli en recrutant l’international marocain à présent âgé de 23 ans pour 10M€.

Azzedine Ounahi va rester à Marseille… avant le gros transfert ?

Néanmoins, pour des raisons sportives, physiques et personnelles avec la mort de son meilleur ami notamment comme récemment confié à beIN SPORTS , Azzedine Ounahi n’a pas pu faire mieux que des coups d’éclat lors de l’année 2023 à l’Olympique de Marseille. Si bien qu’il ait été question d’un départ l’été dernier et également cet hiver. Pour autant, Ounahi devrait poursuivre à l’OM jusqu’à la fin de la saison selon La Tribune OM … avant un transfert XXL ?

Mercato - OM : Le FC Nantes accepte de boucler un transfert à 12M€ avec Longoria https://t.co/gtcS4TIqBJ pic.twitter.com/xqSCPkeCDg — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

«Aujourd’hui, on commence à retrouver le Ounahi de la Coupe du monde»