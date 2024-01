OM - PSG : Une grande annonce tombe pour le retour de Zidane !

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Zinedine Zidane. Son nom est régulièrement lié à de grands clubs, sans pour autant que son retour aux affaires se concrétise. Le Real Madrid a prolongé le contrat de Carlo Ancelotti, de quoi permettre au PSG et à l’OM de se mettre à rêver ? Son fils Luca a évoqué cette double possibilité.

Depuis mai 2021, Zinedine Zidane est sans club. En effet, le champion du monde 98 prenait la décision de quitter le Real Madrid pour la deuxième fois en tant qu’entraîneur principal. Et depuis, son nom est associé à l’équipe de France ou encore le Real Madrid.

«Et donc il va faire quoi Zidane ? Il va jamais revenir ?»

Cependant, Didier Deschamps a été reconduit à la tête des Bleus en janvier 2023 après le parcours des Tricolores jusqu’en finale du dernier Mondial. Et du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti y a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2026. De quoi permettre à Daniel Riolo de s’interroger sur la suite des opérations pour Zinedine Zidane en décembre dernier. « Ancelotti prolonge au Real… Ok. Et donc il va faire quoi Zidane ? Il va jamais revenir ? Il va attendre de voir si les Bleus se plantent à l’Euro ? 2026 ? Bizarre tout ça… ».

«Où va Zidane ? Il ne sait pas»

Quel avenir pour Zinedine Zidane ? Le journaliste Frédéric Hermel, qui se trouve être le biographe de Zidane également, n’a pas caché que le technicien français était sans cartouche pour son avenir à l’instant T comme il l’a confié sur les ondes de RMC pour Rothen s’enflamme lundi soir. « Où va Zidane ? Il ne sait pas. Quel club de son niveau est libre ? On avait parlé avec Duga (ndlr Christophe Dugarry) du Brésil. Mais il a dit non ».

L’OM ou le PSG ? Le fils de Zidane l’annonce : «Quoi qu’il arrive, on sera content»