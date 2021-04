Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jackpot en vue pour cette star du projet McCourt !

Publié le 8 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Performant depuis son arrivée à l’OM durant le mercato de janvier, Arkadiusz Milik aurait de grandes chances de quitter le club phocéen l’été prochain. Mais pour cela, il réclame un gros contrat…

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe le 17 mars dernier, Arkadiusz Milik jetait un froid sur son avenir à l’OM : « Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? (…) Je veux jouer dans les plus grands clubs. Nous verrons », avait indiqué le buteur polonais, annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus et de l’Atlético de Madrid qui envisagent sérieusement de le recruter l’été prochain. Et Milik entend bien y retrouver son compte sur le plan financier s’il quitte le projet McCourt de l’OM pour l’une de ces destinations.

Milik réclame un salaire XXL

En effet, Estadio Deportivo a annoncé jeudi qu’Arkadiusz Milik ne rejoindrait pas le FC Séville l’été prochain, qui était également annoncé sur ses traces. Et pour cause : le buteur de l’OM souhaite signer un gros contrat, d’au minimum 4M€ par an l’été prochain, et il estime d’avance que le club andalou n’aura pas les moyens de la satisfaire. En clair, Milik vise le jackpot pour l’été prochain…