Mercato - OM : Incroyable, quatre joueurs veulent débarquer !

L'OM n'a pas fini ses emplettes sur le mercato. Dans les prochains jours, de nombreux renforts offensifs pourraient venir renforcer les rangs de Roberto de Zerbi. Ils sont quatre à vouloir rejoindre la formation marseillaise durant l'été. Voici le nom des joueurs qui souhaitent évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.

L’OM version 2024/2025 n’aura que très peu de choses à voir avec la formation qui a terminé huitième de Ligue 1 la saison dernière. Depuis le lancement du mercato, le club marseillais a accueilli sept renforts, bientôt huit puisque l’arrivée de Géronimo Rulli devrait être officialisée dans les prochains jours.

L'OM est redevenu attractif

Et encore plus de mouvements sont attendus, notamment en attaque. Comme confirmé par La Minute OM, quatre joueurs à vocation offensive souhaiteraient signer à l’OM. Il s’agit d’Elye Wahi (RC Lens), Eddie Nketiah (Arsenal), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) et Jonathan Rowe (Norwich). Évidemment, tous ces joueurs ne viendront pas à Marseille cet été, mais cela traduit l’attractivité de la formation.

L'OM travaille sur une piste mystère

Comme indiqué par La Provence, la direction phocéenne travaillerait aussi sur une autre piste gardée secrète. Le nom du joueur courtisé n’a pas filtré, mais il s’agirait d’un attaquant. L’OM n’a pas fini de surprendre.