Mercato - OM : Incroyable, il veut faire demi-tour juste avant de signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2016, l'OM réussissait à faire signer Bafétimbi Gomis, alors prêté par Swansea. Un choix payant quand on voit les 20 buts marqués en Ligue 1 par le Français. Mais voilà que cela aurait pu se passer différemment. En effet, juste avant de parapher son contrat, Gomis aurait pu faire marche arrière suite à une mésaventure avec le président de l'OM de l'époque.

Président de l'OM jusqu'au rachat du club phocéen par Frank McCourt et la nomination de Jacques-Henri Eyraud à ce poste, Giovanni Ciccolunghi a notamment fait signer Bafétimbi Gomis à Marseille à l'été 2016. Mais voilà qu'il aurait également pu tout faire capoter en raison d'une bourde incroyable. En effet, pour Carré, Gomis a raconté que celui qui était président de l'OM à l'époque l'avait tout simplement confondu avec son agent. De quoi lui donner envie de faire immédiatement demi-tour.

Soirée historique pour l’OM avec des nouveaux records ! https://t.co/9fOjsZi6aS pic.twitter.com/0uFCC4xPM7 — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

« Tu me fais venir dans un club où le président ne sait pas qui je suis »

« J’arrive à Marseille, ce n’est pas facile, c’est en pleine reconstruction. Il y a le président intérimaire qui est là et qui ne me reconnait pas à la signature. Et là je veux faire demi-tour, en fait ils ne me veulent pas. Il est chargé par Margarita Louis-Dreyfus de faire la période de transition, le temps que le club soit vendu au groupe McCourt. il vient, il rentre dans la pièce et il voit mon agent et moi et il dit bonjour à mon agent et dit : T’es prêt pour nous marquer des buts ? ». On se regarde et je dis : « Tu me fais venir dans un club où le président ne sait pas qui je suis » », a ainsi révélé Bafétimbi Gomis.

« Ça a été chaud car je voulais quitter le bureau »

Tout proche d'annuler sa signature à l'OM au dernier moment, Bafétimbi Gomis a finalement été rattrapé au dernier moment : « Ça a été chaud car je voulais quitter le bureau. Ils m'ont rattrapé par le col et les dirigeants autour ont bien fait leur rôle et mon agent m'a dit ce qu'il faut. Ça a été un choix payant, mais ça a été dur au début. On manque de moyens, mais la mayonnaise a fini par prendre. Franck Passi a aussi joué un rôle important dans mon recrutement ».