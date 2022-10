Foot - Mercato - OM

OM : Ils ont échappé à l’OM et Longoria ne digère toujours pas

Publié le 3 octobre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

La région marseillaise également un grand vivier de jeunes talents. Que ce soit à Marseille ou dans ses alentours, il y a donc de quoi faire pour l’OM. Pour autant, rares sont les pépites à émerger du centre de formation tandis que plusieurs natifs de Marseille émergent loin de la Canebière. De quoi poser un gros problème aux yeux de Pablo Longoria.

Cela fait maintenant plusieurs années que le centre de formation de l’OM fait l’objet de plusieurs critiques. En effet, le club phocéen a le plus grand mal à faire éclore des pépites. Ce ne sont pourtant pas les talents qui manquent à Marseille et dans ses alentours. Nombreux sont les joueurs issus de cette région. On peut notamment évoquer Mohamed Simakan, Wesley Fofana ou encore Jérémie Boga. Le fait est que ces joueurs ne jouent pas à l’OM aujourd’hui et cela, Pablo Longoria a du mal à le digérer.

« On ne peut pas accepter de voir des joueurs marseillais ayant très peu joué à l’OM »

« On doit travailler ici et fédérer tout Marseille avec nous. On ne peut pas accepter de voir des joueurs marseillais ayant très peu joué à l’OM comme Mohamed Simakan ou qui n’ont carrément porté notre maillot à l’image de Wesley Fofana ou Jérémie Boga. On doit profiter du lien entre la ville, le département, la région et le club pour bâtir un vrai projet au sein duquel chaque jeune d’ici rêve de jouer chez nous. L’OM doit retrouver son identité », a ainsi assuré Pablo Longoria pour La Provence .

« Nécessaire d’avoir des joueurs ayant grandi à l’intérieur du club »