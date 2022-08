Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà pourquoi le PSG veut Simakan

Publié le 12 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Outre un milieu de terrain et un attaquant, le PSG espère également recruter un défenseur central d’ici la fin du marché des transferts. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Luis Campos travaille sur l’arrivée de Milan Skriniar, sa priorité. Mais alors que l’Inter Milan complique les choses, le PSG étudierait d’autres dossiers en parallèle. Alors qu’un plan B pourrait finalement être privilégié, cela pourrait aboutir à un transfert de Mohamed Simakan. Et ce choix porté sur le joueur du RB Leipzig ne serait pas anodin.

Qui viendra renforcer la défense centrale du PSG cet été ? Luis Campos voudrait lui faire venir Milan Skriniar. Toutefois, le Slovaque est encore loin de quitter l’Inter Milan. Par conséquent, c’est un autre élément défensif qui pourrait être recruter. Et ce jeudi, L’Equipe révèle quel pourrait être le plan B du PSG pour sa charnière. Ainsi, après Nordi Mukiele, Luis Campos pourrait encore trouver son bonheur du côté du RB Leipzig appréciant grandement le profil de Mohamed Simakan.

Mercato - PSG : Un plan B à 40M€ révélé pour oublier Skriniar https://t.co/AWoDFpwt4D pic.twitter.com/GpQZizTDfK — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

Il connait la Ligue 1

Mohamed Simakan pourrait-il alors être l’une des recrues estivales du PSG ? Plusieurs points joueraient en tout cas en sa faveur pour s’engager avec le club de la capitale. Tout d’abord, le joueur du RB Leipzig a l’habitude de la Ligue 1. En effet, révélé à Strasbourg avant de filer en Allemagne, Simakan a déjà 38 matchs au compteur dans le championnat de France. Il n’y aura donc pas besoin d’adaptation pour celui qui avait quitté l’Alsace l’été dernier.

Simakan sait jouer dans une défense à 3

Autre point positif pour la piste Mohamed Simakan, sa faculté à s’intégrer parfaitement dans le schéma de Christophe Galtier au PSG. Cette saison, l’entraîneur parisien a décidé de partir sur un dispositif à 3 centraux. Une organisation que le Français connait parfaitement puisque Leipzig joue également avec ce schéma. Pour Simakan, il n’y aura alors pas de problème au PSG.

L’importance de recruter français

De plus, Mohamed Simakan est Français. Et cela n’est pas négligeable pour le PSG. La raison ? Les critères demandés par l’UEFA au moment d’établir la liste des joueurs pour la Ligue des Champions. En effet, il y a un quota de joueurs formés en France à respecter et si Mohamed Simakan venait à rejoindre le PSG, cela serait un gros atout, comme vont déjà l’être Nordi Mukiele et Hugo Ekitike, recrutés par les champions de France à l’occasion de ce mercato estival.

Les relations sont bonnes avec Leipzig

Enfin, le PSG peut également compter sur ses bonnes relations avec le RB Leipzig afin de recruter Mohamed Simakan. Entre Christopher Nkuku et Nordi Mukiele, il y a quelques semaines, les deux clubs ont déjà fait des affaires ensemble. Cela pourrait donc se répéter avec le défenseur central, sous contrat jusqu’en 2026. Leipzig réclamerait toutefois 40M€. A suivre…