Mercato - OM : Il refuse son transfert !

Cet été, l’OM se montre très actif sur le marché des transferts. Le club phocéen a déjà enregistré six arrivées, mais il cherche également à vendre certains joueurs. C’est le cas de Faris Moumbagna, qui est sur le départ, mais l’attaquant veut une destination qui lui plaît. Il aurait d’ailleurs refusé une proposition de Toulouse dernièrement.
La saison prochaine, l’OM pourrait bien être le principal concurrent du PSG en Ligue 1. Le club phocéen mène un mercato très sérieux, avec de nombreuses arrivées de qualité. On pense bien sûr à la star Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi à Igor Paixao, qui a coûté environ 35M€ à Pablo Longoria.
L’OM veut vendre également
Il est important de se renforcer pour l’OM afin de jouer les premiers rôles en Ligue 1, mais le club phocéen cherche également à dégraisser. Pour le moment, Pablo Longoria a déjà réussi à vendre Quentin Merlin et Valentin Rongier au Stade Rennais, mais d’autres départs seraient à prévoir avant la fin du mercato estival.
Moumbagna a refusé Toulouse
Parmi les joueurs qui pourraient quitter l’OM cet été, on retrouve notamment Faris Moumbagna. L’attaquant sort d’une saison quasi blanche avec Marseille en raison d’une grosse blessure (seulement huit minutes face à Brest lors de la première journée) et Roberto De Zerbi ne compterait plus vraiment sur lui. Reste à voir si le Camerounais souhaite s’en aller, mais pour le moment il aurait déjà refusé une proposition de Toulouse d’après les informations du compte X La Tribune Olympienne. Affaire à suivre…