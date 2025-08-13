Mercato - OM : Il refuse son transfert !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM se montre très actif sur le marché des transferts. Le club phocéen a déjà enregistré six arrivées, mais il cherche également à vendre certains joueurs. C’est le cas de Faris Moumbagna, qui est sur le départ, mais l’attaquant veut une destination qui lui plaît. Il aurait d’ailleurs refusé une proposition de Toulouse dernièrement.

La saison prochaine, l’OM pourrait bien être le principal concurrent du PSG en Ligue 1. Le club phocéen mène un mercato très sérieux, avec de nombreuses arrivées de qualité. On pense bien sûr à la star Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi à Igor Paixao, qui a coûté environ 35M€ à Pablo Longoria.

L’OM veut vendre également Il est important de se renforcer pour l’OM afin de jouer les premiers rôles en Ligue 1, mais le club phocéen cherche également à dégraisser. Pour le moment, Pablo Longoria a déjà réussi à vendre Quentin Merlin et Valentin Rongier au Stade Rennais, mais d’autres départs seraient à prévoir avant la fin du mercato estival.