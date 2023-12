Mercato - OM : Il fait une annonce, un transfert à 0€ bientôt bouclé ?

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, l’OM va très certainement chercher à renforcer son effectif. Le milieu de terrain pourrait être concerné, secteur de jeu où Valentin Rongier est toujours indisponible, tandis que Pape Gueye et Azzedine Ounahi disputeront la CAN. Yann M’Vila, libre de tout contrat, a justement proposé ses services, mais l’OM doit-il le signer ?

Formé au Stade Rennais, puis passé par le Rubin Kazan, l’Inter Milan et Sunderland, Yann M’Vila était revenu en Ligue 1 en janvier 2018. Après une saison et demie à évoluer sous les couleurs de l’ASSE, l’international français (22 sélections) a de nouveau quitté le championnat de France pour rejoindre l’Olympiakos. Près de trois ans plus tard, Yann M’Vila a mis un terme à son aventure en Grèce à l’issue de la saison dernière et il est encore aujourd’hui sur le marché et libre de tout contrat.

OM : Gattuso est validé par une légende du club https://t.co/zlx4Jg4kaU pic.twitter.com/Vh2EXBB23u — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces deux équipes»

Mais Yann M’Vila ne compte pas raccrocher les crampons pour autant et veut continuer à jouer. Dimanche, il était invité sur le plateau de Prime Vidéo , diffuseur de la Ligue 1, et a alors fait passer un message. Interrogé sur les destinations qui pourraient l’intéresser en Ligue 1, Yann M'Vila a avoué qu’il pourrait se laisser tenter par une expérience à l’OM ou à l’OL : « Oui, ce sont deux bons clubs, avec de très bons projets. Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces deux équipes. Donc pourquoi pas ! »

M’Vila, une bonne pioche pour l’OM ?