OM : Il dit tout sur son transfert à l’OM

Publié le 20 septembre 2022 à 20h00 par Thibault Morlain

A 18 ans, Jelle Van Neck est un nouveau joueur de l’OM. En effet, cet été, le gardien belge a été recruté par Pablo Longoria. Si Ruben Blanco est lui venu pallier le départ de Steve Mandanda au sein du groupe d’Igor Tudor, Van Neck évolue lui d’abord avec l’équipe B de l’OM, en attendant une possible chance au plus haut niveau à l’avenir. Un nouveau chapitre pour le néo-Marseillais qui s’est livré sur son transfert.

Alexis Sanchez, Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Eric Bailly… Les recrues ont été nombreuses à l’OM lors du dernier mercato estival. Mais certains joueurs sont également un peu passés inaperçus. C’est notamment le cas de Jelle Van Neck. A 18 ans, le Belge a été recruté en provenance du Club NXT. Et s’il n’est pas encore apparu avec le groupe d’Igor Tudor, c’est parce qu’il a été recruté pour renforcer dans un premier temps l’équipe B de l’OM. Désormais, Van Neck officie donc sur la Canebière, une chose qu’il ne pouvait pas laisser passer comme il l’a fait savoir.

« Mon agent était en contact avec l'AC Milan et Marseille »

Rapporté par Nieuwsblad , Jelle Van Neck en a dit plus sur son transfert à l’OM lors du dernier mercato estival. Et comme l’a révélé le Belge, il avait également l’option d’aller au Milan AC, qui était intéressé et en discussions avec son agent. « Mon agent était en contact avec l'AC Milan et Marseille », a expliqué Van Neck.

