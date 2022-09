Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Courtois

Recruté par le Real Madrid en 2018, Thibaut Courtois comptabilise actuellement 190 matchs avec le club madrilène. Mais le gardien Belge aurait pu signer au FC Barcelone à deux reprises. La première fois en 2011 alors qu’il était encore au KRC Genk, puis en 2014, mais les Blaugrana avaient préféré recruter Marc-André ter Stegen.

Au Real Madrid depuis maintenant quatre saisons, Thibaut Courtois est l’un des piliers de l’effectif madrilène. Le portier belge a notamment prolongé son aventure avec les Merengue l’été dernier en signant jusqu’en 2026. Mais la carrière de l’ancien gardien de Chelsea aurait pu prendre un tout autre tournant à deux reprises.

🚨 Informa @SiqueRodriguez 🧤 Courtois pudo fichar por el Barça 2 veces💸 En 2011, por 3 millones. No se decidieron a pagar esa cantidad🌟 En 2014: debate entre él y Ter Stegen. Él quería seguir en España. Ganó Ter Stegen por, entre otras cosas, jugar mejor con los pies pic.twitter.com/j1e7Zdr6uZ — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 18, 2022

Courtois aurait pu signer à Barcelone en 2011…

En effet, à en croire les informations de la Cadena Ser , Thibaut Courtois aurait pu signer au FC Barcelone en 2011, alors que le Belge était encore au KRC Genk. Les Blaugrana auraient refusés de payer les 3M€ demandés pour ce transfert. Le portier belge a par la suite signé en 2014 à Chelsea, mais le club catalan est pourtant passé proche de rafler la mise avec Courtois.

… mais aussi en 2014